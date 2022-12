Cristina Hall Marseille 1er Arrondissement, 27 janvier 2023, Marseille 1er Arrondissement .

EUR 12 25 La nord-américaine Cristina Hall a avalé l’art flamenco avec boulimie et délectation. Et c’est à travers son prisme singulier international, qu’elle a créé sa propre griffe, donnant une forme à son art à la fois rigoureuse et très personnelle.



Installée à Séville depuis de nombreuses années, elle a travaillé avec Israel Galvan, Andrés Marín, Eduardo Guerrero, Manuela Ríos et le chorégraphe français Yann Lheureux entre autres. Elle a participé à des festivals importants tels que la Biennale de Séville, le Festival de Jerez, le Festival Flamenco de Dusseldorf, ou encore celui de Madrid. Et en même temps, elle n’a jamais cessé de danser dans les tablaos de la Capitale Andalouse, dans toute l’Espagne et à l’international.



Artiste curieuse et avangardiste, depuis 2007 elle développe sa compagnie et ces propres créations. Elle se lancera également dans l’aventure de vidéos expérimentales pour essayer puis préserver de nouveaux concepts, en décalant ses chorégraphies vers des contextes autres, architecturaux, ou en pleine nature ou dans la sphère digitale.



Elle développe également un travail de transmission et de pédagogie au gré de ses tournées de par l’Europe et les Etats Unis.



Cristina Hall, danse

Manuel Gomez, guitare

Justo Eleria et Alberto García, chant

Tablao avec Cristina Hall.

Une danseuse avec une technique et une vision peu communes.

http://www.centresolea.org/

