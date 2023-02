CRISTINA BRANCO HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Catégories d’Évènement: 3000

Leuven

CRISTINA BRANCO HET DEPOT – GROTE ZAAL, 27 avril 2023, LEUVEN. CRISTINA BRANCO HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 20:00 (2023-04-27 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros. (Een van de) grootste fadista’s van onze tijd. Met haar nieuwe tour bewijst Cristina Branco nog maar eens dat ze een van de grootste fadista’s van onze tijd is. De zangeres geeft Portugese folklore een nieuwe stem en verrijkt de fado met jazz, wereldmuziek en pop. Bekroond voor haar album ‘Menina’ (Beste Album 2017 door de ‘Portuguese Authors Society’) en genomineerd voor een Golden Globe voor ‘Beste Individuele Interpretatie’ rijgt ze wereldwijd de ene na de andere show aaneen. Cristina beweegt zich in een sterk conservatieve en traditionele stroming, de Portugese fadomuziek. Daarin weet ze zich gesteund door een indrukwekkende verzameling van tekstschrijvers en tijdloze dichters, alsook haar getalenteerde musici die ieder concert weer tot een ware happening maken. Cristina Branco bracht meer dan 10 albums uit en speelde al meer dan honderden concerten over de hele wereld. Altijd op het scherpst van de snede koppelt ze raffinement aan traditie en vernieuwing van haar genre. Cristina Branco gaf traditionele Portugese folklore een nieuwe stem en ontwikkelde een compleet unieke stijl. Deze ster van wereldformaat brengt een intieme en persoonlijke voorstelling met eerder materiaal uit haar rijke carrière en live nummers van haar meest recente album ‘EVA’. Dompel je onder in de fado en laat je meeslepen door de meest getalenteerde, hedendaagse muzikanten uit haar thuisland. Votre billet est ici HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000 (Een van de) grootste fadista’s van onze tijd. Met haar nieuwe tour bewijst Cristina Branco nog maar eens dat ze een van de grootste fadista’s van onze tijd is. De zangeres geeft Portugese folklore een nieuwe stem en verrijkt de fado met jazz, wereldmuziek en pop. Bekroond voor haar album ‘Menina’ (Beste Album 2017 door de ‘Portuguese Authors Society’) en genomineerd voor een Golden Globe voor ‘Beste Individuele Interpretatie’ rijgt ze wereldwijd de ene na de andere show aaneen. Cristina beweegt zich in een sterk conservatieve en traditionele stroming, de Portugese fadomuziek. Daarin weet ze zich gesteund door een indrukwekkende verzameling van tekstschrijvers en tijdloze dichters, alsook haar getalenteerde musici die ieder concert weer tot een ware happening maken. Cristina Branco bracht meer dan 10 albums uit en speelde al meer dan honderden concerten over de hele wereld. Altijd op het scherpst van de snede koppelt ze raffinement aan traditie en vernieuwing van haar genre. Cristina Branco gaf traditionele Portugese folklore een nieuwe stem en ontwikkelde een compleet unieke stijl. Deze ster van wereldformaat brengt een intieme en persoonlijke voorstelling met eerder materiaal uit haar rijke carrière en live nummers van haar meest recente album ‘EVA’. Dompel je onder in de fado en laat je meeslepen door de meest getalenteerde, hedendaagse muzikanten uit haar thuisland..32.5 EUR32.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 3000, Leuven Autres Lieu HET DEPOT - GROTE ZAAL Adresse Martelarenplein 12 Ville LEUVEN Tarif 32.5-32.5 lieuville HET DEPOT - GROTE ZAAL LEUVEN Departement 3000

HET DEPOT - GROTE ZAAL LEUVEN 3000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leuven/

CRISTINA BRANCO HET DEPOT – GROTE ZAAL 2023-04-27 was last modified: by CRISTINA BRANCO HET DEPOT – GROTE ZAAL HET DEPOT - GROTE ZAAL 27 avril 2023 HET DEPOT - GROTE ZAAL LEUVEN

LEUVEN 3000