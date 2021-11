Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Cristaux Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cristaux Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 26 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 février au 3 mars 2022 :

mercredi, jeudi, samedi de 15h à 15h45

et lundi, mardi de 19h à 19h45

payant

L’aventure fabuleuse de la fille d’un paludier avec, en toile de fond, la disparition d’une denrée ancestrale : le sel. Une créature amphibie issue des profondeurs de l’océan. On la distingue d’abord difficilement. Seule sa voix s’insinue s’amplifiant peu à peu au sein d’une rumeur diffuse tandis que le plateau se transforme en un paysage flottant. Incarné par Nosfell, cet animal fabuleux est un griot aquatique venu annoncer la disparition totale du sel sur le globe terrestre. Une catastrophe qui a des conséquences terribles, non seulement pour l’héroïne de cette histoire dont la famille vit de la récolte du sel, mais pour l’humanité entière – l’iode étant un constituant essentiel de notre métabolisme. Tel est l’argument de Cristaux, conte fantastique où, après Le Corps des songes, son précédent spectacle, Nosfell poursuit l’aventure d’un théâtre multiforme, à la fois joué, chanté et dansé dans un décor mouvant en perpétuelle transformation. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

Contact : Théâtre de la Ville
Spectacles -> Théâtre Enfants;En famille

Date complète :

2022-02-26T15:00:00+01:00_2022-02-26T15:45:00+01:00;2022-03-02T15:00:00+01:00_2022-03-02T15:45:00+01:00;2022-03-03T15:00:00+01:00_2022-03-03T15:45:00+01:00;2022-02-28T19:00:00+01:00_2022-02-28T19:45:00+01:00;2022-03-01T19:00:00+01:00_2022-03-01T19:45:00+01:00

