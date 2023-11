Marché de Noël Crissay-sur-Manse, 26 novembre 2023, Crissay-sur-Manse.

Crissay-sur-Manse,Indre-et-Loire

Marché de Noël, organisé par l’association Indian Dream, de 10 h à 19 h, au cœur du village..

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas market, organized by the Indian Dream association, from 10 am to 7 pm, in the heart of the village.

Mercado navideño, organizado por la asociación Indian Dream, de 10 a 19 h, en el corazón del pueblo.

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein Indian Dream, von 10 bis 19 Uhr, im Dorfzentrum.

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme