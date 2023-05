Ruptures, 12 août 2023, Crissay-sur-Manse.

La Rupture!! Amoureuse; de contrat de travail; de couleur; avec la vie; la famille etc…

Un spectacle de saynètes qui s’enchainent entre rire et larmes….

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-19 23:00:00. EUR.

Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Breakup! In love; of work contract; of color; with the life; the family etc…

A show of sketches that follow each other between laughter and tears…

La ruptura En el amor; de contrato de trabajo; de color; con la vida; la familia etc…

Un espectáculo de sketches que se suceden entre risas y lágrimas…

Die Trennung! Liebe, Arbeitsvertrag, Farbe, Leben, Familie etc.

Eine Show mit Sketchen, die zwischen Lachen und Weinen hin- und herspringen…

Mise à jour le 2023-04-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme