Crisix + Insanity Alert WEST ROCK, 17 mars 2023, COGNAC.

Crisix + Insanity Alert WEST ROCK. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-15 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Les champions espagnols de thrash metal Crisix ont sorti leur dernier album Against the odds en avril dernier et ont tourné toute l’année en commençant par une croisière Full metal à guichets fermés, une série de concerts en tête d’affiche à travers l’Europe, des festivals d’été comme Hellfest, Alcatraz, Download, CMOA, Rude, Mise Open Air, Kutten Fest, Metal Scar, Full metal Holiday,… et ont joué en première partie de Body Count. En automne, ils ont joué dans de nombreux festivals spécialisés en France, en Suisse et en Allemagne et se sont lancés dans leur première tournée en Amérique latine, en commençant par un concert à guichet fermé à Mexico. Après l’Amérique latine, ils ont donné deux concerts très spéciaux à Barcelone et Madrid et continueront leur tournée espagnole pendant l’hiver, avant de retourner en Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas pour des concerts solo et des festivals d’été comme le Wacken, le Graspop… En septembre, Crisix fera sa première apparition en festival aux Etats-Unis, au Full Terror Assault Festival dans l’Illinois. Leur performance live est encore plus folle que vous le savez. L’énergie est triplée et cela montre que Crisix est un artiste qui enregistre et tourne sans arrêt et qui a joué des centaines de concerts. Ils continuent à se battre, échangent les instruments, jouent dans la fosse et font la fête avec le public, toujours plein de surprises !

WEST ROCK COGNAC 33 rue de l’abattoir Charente

Votre billet est ici