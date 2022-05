CrisisBenoit + RICExFILTH + N.O.D. + PAVEL La salle gueule, 8 mai 2022, Marseille.

du dimanche 8 mai au samedi 8 octobre à La salle gueule

ECW! ECW! ECW! ECW! ECW! Extreme Class War!! Malammòre propose l’enième soirée de musique extreme. C’est bon pour le coeur. C’est mieux pour le cerveau. En tout cas, c’est plus efficace que le PROZAC. CHAQUE BAND AURA UN SET de 20 minutes, histoire de pas perdre du temps et booster ses endorphines. CRISIS BENOIT: (OldSchool DeathGrind ,Focaccia & CimeDiRape // MolaDiBari / Italie) Une STABLE qui uni son et message militant avec une attitude punk poussée à l’extreme. masque de luchadores et muscles saillants voués à la vitesse. [https://www.facebook.com/crisisbenoit](https://www.facebook.com/crisisbenoit) [https://crisisbenoit.bandcamp.com/releases](https://crisisbenoit.bandcamp.com/releases) N.O.D. (GrindCore // Lombardia // Italie) Glaciales et sombres comme les terres Lombardes, vitesse et brutalité. De la tres haute qualité. [https://www.facebook.com/NonOltreDomani](https://www.facebook.com/NonOltreDomani) RICExFILTH (PowerViolence // Piemont// Italie) [https://www.facebook.com/ricefilthpxvx](https://www.facebook.com/ricefilthpxvx) [https://ricexfilth.bandcamp.com/releases](https://ricexfilth.bandcamp.com/releases)

♫♫♫

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

