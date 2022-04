Crise sanitaire : REPRENDRE PIED ET SE PROJETER VERS DEMAIN ! Salle de réunion de la Mairie, 2 mai 2022, Reffuveille.

Lors de la période de confinement, l’isolement social physique augmente les risques d’anxiété et entraîne un état émotionnel exacerbé (irritabilité, angoisse, difficulté de concentration, résignation, etc.) Le SAG du Val de Sée, en partenariat avec le CLIC du Sud Manche et l’ASEPT Normandie organisent une action pour écouter et rassurer les participants, agir sur leur quotidien et leur permettre de se projeter dans l’avenir. Cette action sera composée de 5 séances de 2h réunissant un groupe de 7 à 9 personnes : **• Séance 1 : Les impacts de la situation de confinement.** **• Séance 2 : L’état émotionnel et ses amplificateurs.** **• Séance 3 : La confiance en soi et en l’autre.** **• Séance 4 : La santé de son corps et du système immunitaire.** **• Séance 5 : La feuille de route.**

