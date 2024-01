Stage CRISD DIJON Catégorie d’Évènement: Dijon Stage CRISD DIJON, 6 septembre 2024, DIJON. Stage 6 – 8 septembre 2024 CRISD Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-06T20:00:00+02:00 – 2024-09-07T01:59:59+02:00

Fin : 2024-09-08T02:00:01+02:00 – 2024-09-08T12:00:00+02:00 Stage CRISD 1 avenue champollion , 21000 DIJON DIJON Détails Catégorie d’Évènement: Dijon Autres Lieu CRISD Adresse 1 avenue champollion , 21000 DIJON Ville DIJON Lieu Ville CRISD DIJON Latitude 47.336442 Longitude 5.061206 latitude longitude 47.336442;5.061206

CRISD DIJON https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/