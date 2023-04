Exposition de miniatures agricoles à Criquiers 71 Rue Principale, 15 octobre 2023, Criquiers.

De 9h à 18h à la salle des fêtes

Entrée : 2€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Tombola, de nombreux lots à gagner

Petite restauration sur place

Infos : 06 37 84 55 08 / 06 81 99 49 85.

71 Rue Principale

Criquiers 76390 Seine-Maritime Normandie



From 9am to 6pm at the village hall

Admission : 2? – Free for children under 12 years old

Raffle, many prizes to win

Small catering on the spot

Information : 06 37 84 55 08 / 06 81 99 49 85

De 9.00 a 18.00 horas en la sala de fiestas del pueblo

Entrada: 2? – Gratuita para menores de 12 años

Sorteo de numerosos premios

Pequeño catering in situ

Información: 06 37 84 55 08 / 06 81 99 49 85

Von 9 bis 18 Uhr in der Festhalle

Eintritt: 2? – Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Tombola, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Infos: 06 37 84 55 08 / 06 81 99 49 85

