Exposition-vente de Noël à Criquetot-l’Esneval Criquetot-l’Esneval, 2 décembre 2023, Criquetot-l'Esneval.

Criquetot-l’Esneval,Seine-Maritime

Loisirs Créatifs et ARIRE (Association pour Rompre l’Isolement), deux associations criquetotaises, s’associent pour proposer une exposition-vente de Noël.

Rendez-vous à la salle du Vivier, le 2 novembre de 9h30 à 17h.

Entrée libre..

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Loisirs Créatifs and ARIRE (Association pour Rompre l’Isolement), two local associations, have joined forces to offer a Christmas exhibition and sale.

See you at the Salle du Vivier, November 2, 9.30am to 5pm.

Free admission.

Loisirs Créatifs y ARIRE (Association pour Rompre l’Isolement), dos asociaciones locales, se unen para organizar una exposición y una venta navideñas.

Acérquese a la Sala del Vivier el 2 de noviembre de 9.30 a 17.00 horas.

Entrada gratuita.

Loisirs Créatifs und ARIRE (Association pour Rompre l’Isolement), zwei Vereine aus Criquetot, haben sich zusammengetan, um eine Weihnachtsverkaufsausstellung anzubieten.

Treffpunkt ist der Salle du Vivier am 2. November von 9:30 bis 17:00 Uhr.

Eintritt frei.

