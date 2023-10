Exposition miniatures & tracteurs anciens Criquetot-l’Esneval, 18 novembre 2023, Criquetot-l'Esneval.

Criquetot-l’Esneval,Seine-Maritime

Le Comité des Fêtes de Criquetot-l’Esneval organise une exposition de miniatures et de tracteurs anciens les 18 et 19 novembre 2023.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Criquetot-l’Esneval.

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Entrée 2€, Gratuit pour les moins de 10 ans.

Buvette et restauration sur place..

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



The Comité des Fêtes de Criquetot-l’Esneval is organizing an exhibition of miniatures and vintage tractors on November 18 and 19, 2023.

See you at the Criquetot-l’Esneval village hall.

Saturday, 2 pm to 6 pm and Sunday, 10 am to 6 pm.

Admission 2?, free for children under 10.

Refreshments and catering on site.

El Comité de las Fiestas de Criquetot-l’Esneval organiza una exposición de miniaturas y tractores de época los días 18 y 19 de noviembre de 2023.

Cita en la Sala de Fiestas de Criquetot-l’Esneval.

Sábado de 14h a 18h y domingo de 10h a 18h.

Entrada 2?, gratuita para los menores de 10 años.

Refrescos y tentempiés in situ.

Das Festkomitee von Criquetot-l’Esneval organisiert am 18. und 19. November 2023 eine Ausstellung von Miniaturen und Oldtimer-Traktoren.

Treffpunkt ist der Festsaal von Criquetot-l’Esneval.

Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Eintritt 2 ?, Kinder unter 10 Jahren sind frei.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche