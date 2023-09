Bourse d’échanges de jouets anciens et de collections Criquetot-l’Esneval, 8 octobre 2023, Criquetot-l'Esneval.

Criquetot-l’Esneval,Seine-Maritime

Caux Anim organise la 27ème bourse aux jouets qui se tiendra à la salle de fête de Criquetot L’Esneval le dimanche 8 octobre à partir de 9h30.

Entrée : 2 €.

2023-10-08 08:30:00 fin : 2023-10-08 16:00:00. .

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Caux Anim is organizing its 27th toy fair, to be held at the Criquetot L’Esneval village hall on Sunday October 8, starting at 9:30 am.

Admission: 2 ?

Caux Anim organiza su 27ª feria del juguete, que tendrá lugar en la sala de fiestas de Criquetot L’Esneval el domingo 8 de octubre a partir de las 9.30 horas.

Entrada: 2?

Caux Anim organisiert die 27. Spielzeugbörse, die am Sonntag, den 8. Oktober ab 9.30 Uhr in der Festhalle von Criquetot L’Esneval stattfindet.

Eintritt: 2 ?

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche