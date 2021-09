CRIN BLANC Craon, 10 décembre 2021, Craon.

CRIN BLANC 2021-12-10 – 2021-12-10 Salle des fêtes du Mûrier Rue du Mûrier

Craon Mayenne

Crin Blanc est un magnifique étalon, trop fier pour se laisser dompter par les hommes. Seul Folco, un petit pêcheur, réussira à l’apprivoiser. Ensemble, ils partiront à la conquête d’une liberté que les hommes leur refusent. Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce cheval banc, fougueux, galopant dans les marais de Camargue ? Hymne à la liberté, ce film d’Albert Lamorisse de 1953, interroge également le rapport de l’homme à la nature. La compagnie Anaya le remet au goût du jour dans cette version ciné-concert originale et envoûtante. Tantôt intimiste, ethnique, rock ou lyrique, l’univers musical de Camille Saglio nous plonge dans un bain sonore riche et sensible. La nature y est quant à elle magnifiée par un travail délicat de vidéo-mapping. Un voyage à vivre crinière au vent, qui ravira les plus jeunes, et ravivera des souvenirs chez les plus grands.

Chant, guitare, sansula, sampler : Camille Saglio

Accordéon, percussions : Matthieu Dufrene

Une redécouverte de la Palme d’or 1953 du court-métrage, en musique et en images.

