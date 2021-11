CRIN BLANC ~ COMPAGNIE ANAYA Sablé-sur-Sarthe, 11 janvier 2022, Sablé-sur-Sarthe.

Le Palace 6B, rue Carnot Sablé-sur-Sarthe

2022-01-11 20:30:00

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Classique intemporel du 7ème art, Crin Blanc raconte l’histoire d’amitié unique entre un petit garçon et un cheval sauvage dans les plaines de Camargue. Réalisé par Albert Lamorisse en 1953, il est considéré comme l’un des plus beaux films pour enfants. Ce chef-d’œuvre est aujourd’hui revisité sous la forme d’un ciné-concert engagé, interrogeant le rapport de l’humain à la nature et sensibilisant à la préservation de l’environnement. Pour accompagner les images du film, les musiciens Camille Saglio et Matthieu Dufrene jouent en direct des compositions originales tantôt intimistes, tantôt rock. Accordéon, percussion, guitare, sampler et chant envoûtant offrent aux spectateurs une immersion sensible dans l’œuvre. Véritable hymne à l’enfance, à la nature et à la liberté, ce ciné-concert original et sensible nous emporte dans une chevauchée de sons, d’images et de poésie.

Ciné-concert ~ Dès 5 ans ~ 40 min.

Le Palace 6B, rue Carnot Sablé-sur-Sarthe

