Crin-Blanc est un magnifique étalon, chef d’un troupeau de chevaux sauvages, trop fier pour se laisser dompter par les hommes. Seul Folco, un petit pêcheur, réussira à l’apprivoiser. Une profonde amitié va naître entre l’enfant et le cheval. Ensemble, ils partiront à la conquête d’une liberté que les hommes leur refusent… Pour accompagner ce très beau film d’Albert Lamorisse, Camille Saglio et Matthieu Dufrene jouent en direct des musiques originales pour nous immerger encore davantage dans les marais de Camargue. [[https://www.coevrons.fr/magazine/crin-blanc](https://www.coevrons.fr/magazine/crin-blanc)](https://www.coevrons.fr/magazine/crin-blanc)

Tarif plein : 8€ / tarif réduit : 6€ / pass famille : 22€

Ciné-concert de Crin blanc, le cheval sauvage d’Albert Lamorisse Cinéma Yves Robert 34 Rue de la Fontaine, 53600 Évron Évron Évron Mayenne

