Crin Blanc · Cie Anaya Le Théâtre, 20 février 2022, Laval.

Crin Blanc · Cie Anaya

Le Théâtre, le dimanche 20 février 2022 à 17:00

Crin Blanc : l’histoire d’un cheval, chef de son troupeau, dans les marais de la Camargue. Libre et indompté, l’animal se fait capturer, mais réussit à s’échapper sous les yeux du jeune Folco. Ce garçon au caractère impétueux serait-il le seul à même de l’apprivoiser ? Une profonde amitié va naître entre ces deux êtres épris de liberté. Palme d’Or du court-métrage en 1953, Crin Blanc devient vite un grand classique des films pour enfants. Ode à la vie sauvage dans un superbe noir et blanc, l’œuvre d’Albert Lamorisse fait écho à notre époque, au nécessaire éveil des consciences sur le rapport de l’homme à la nature. Il offre de plus un écrin rêvé pour une partition live et ponctuée de “mapping” : traversées par le galop des chevaux et le chant envoûtant de Camille Saglio, les compositions originales du duo font merveille.

8€ · 6€

Retour en enfance et voyage en Camargue avec ce petit bijou de ciné-concert.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, Laval



