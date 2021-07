Crimi • Edredon Sensible / Festival Convivencia Port Sud,Ramonville Saint-Agne, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Ramonville-Saint-Agne.

**25 ans… WAOUH !** Rendez-vous pris du 4 au 25 juillet 2021 avec le Festival Convivencia, scène navigante sur le canal du Midi, qui fête ses 25 ans. Cette année, la péniche Tourmente est transformée en œuvre d’art contemporain par l’artiste-architecte Samir El Kordy et redevient scène de concerts musiques du monde ! Dans un esprit de fête et de convivialité, le public profite de concerts gratuits auxquels peuvent s’ajouter des balades familiales le long du canal et des découvertes culinaires et viticoles… [Réservation recommandée via ce lien.](https://www.helloasso.com/associations/association-convivencia/evenements/mar-06-07-ramonville-19h-concert-de-crimi-edredon-sensible?fbclid=IwAR255vLMhcrz22TzpSYoNaoY_-CxNpKBUh9OWB5DDpB2f4qDG1JE0XxAI90) Concerts gratuits. Nombre de places limité. Pas de pass sanitaire. Évènements organisés dans le respect des consignes sanitaires. Ouverture du site à 18h30. Nous vous conseillons d’arriver 30 min avant le début du concert. Restauration et buvette sur place avec Papilles Sauvages et Cook & the gang. Venez avec votre gobelet, pensez covoiturage ou pédibus… Pour sa deuxième étape, le Festival Convivencia 2021 débarque à Port Sud, à Ramonville Saint-Agne (31). **Au programme :** • Concert live de _Crimi_. Concert à 19H30. _Crimi_ est une affaire de soul mêlant histoire personnelle et influences raï et funk, que le saxophoniste et chanteur, Julien Lesuisse, fertilise dans cette formule qu’il aime baptiser « la soul de Sicile ». C’est avant tout une histoire personnelle, celle d’un gamin grandi à Lyon dont la grand-mère sicilienne fredonnait des airs immémoriaux. Ce sillon, le saxophoniste et chanteur Julien Lesuisse fertilise dans cette formule qu’il aime baptiser soul de Sicile. Voilà pourquoi on ne sera guère surpris d’entendre ici des modes orientaux et un lyrisme à fleur de voix. • Concert live d’_Edredon Sensible_. Concert à 21H30. Le groupe condense l’énergie foudroyante de 2 percussionnistes polyrythmiques et 2 saxophonistes ténor et baryton qui battent des bras et qui soufflent pour régaler le public d’un style qu’ils décrivent comme de la transe Afro-hurlante. • 1ère partie musicale à 19h00 par _RAM-Funk_ de l’École Municipale d’Enseignements Artistiques de Ramonville (EMEAR). • Émission avec les jeunes de l’ASEI de Ramonville de 16H à 18H. Podcasts à retrouver sur l’audioblog d’ARTE Radio. • Stand de vignerons de l’appellation Fronton et des vignerons de Saint-Sardos. À partir de 18H30. • Exposition “Artistes & Diversités en France”, présente de 1900 à 2017 ces hommes et ces femmes qui ont œuvré au patrimoine culturel français. En partenariat avec le Tactikollectif. • Convivencia en transition, rendez-vous à chaque escale pour découvrir les initiatives portées par le festival et les acteurs engagés localement, et faîtes tourner “la roue DD” ! En partenariat avec Élémen’terre, Rézo Pouce, Act Up Sud Ouest et SOS Méditérannée. • Et aussi un avant-goût musical de l’escale à Ramonville Saint-Agne, le jeudi 1er juillet par _VaourBration Steelband_. À partir de 18H30, devant le Kiwi, à Ramonville Saint-Agne. Plus d’informations sur [convivencia.eu](https://convivencia.eu/) ou au +33 562 19 06 06. **Liens utiles :** [Page facebook](https://www.facebook.com/ConvivenciaFestival) [Évènement facebook](https://www.facebook.com/events/514493536410973?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A255008767921256%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5B%5D%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D)

