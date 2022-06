Crimi Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Crimi Douves du Chateau des Ducs, 14 juillet 2022, Nantes.

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : oui Gratuit tous publics Crimi est un hommage vibrant du chanteur et saxophoniste Julien Lesuisse aux musiques populaires métissées d’Italie. Plongeant dans ses racines siciliennes, il nous propose un road-trip méditerranéen où la radio du bus jouerait un funk rythmé de raï algérien. Le groupe délivre alors une poésie soul qui suinte tel un appel des bords de mer, un brassage de balades mélancoliques et sociales, une musique de personnages, de gueules qui bouleversent l’ouverture de notre fenêtre sur le monde.Julien Lesuisse : voix, saxophone, EWI ; Cyril Moulas : guitare, Brice Berrerd : basse, Bruno Duval : batterie Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

