_**Par Enora Peronneau Saint-Jalmes, archiviste paléographe diplômée de l’Ecole nationale des Chartes**_ Évoquer la question du viol au XVIIIe siècle, à travers une trentaine d’affaires à caractère sexuel (viols, séductions suivies de grossesses, harcèlement, sodomie, inceste spirituel), relève d’un pari osé. Les procès étudiés croisent et interrogent ensuite des aspects plus ou moins tabous mais étonnement actuels de la vie quotidienne à la fin de l’époque moderne : sexualité, violence, condition féminine, relations sociales, lien familial, règlement des conflits ou même notion de genre. L’attention se porte enfin sur le destin des victimes et des accusés à la sortie du tribunal. Cette enquête, inédite et puissante, fait parler l’Histoire et dépoussière les préjugés qui pèsent sur les violences sexuelles au siècle des Lumières. **Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence.**

