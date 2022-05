Crimes & mystères, 21 juillet 2022, .

Crimes & mystères

2022-07-21 – 2022-07-21

2.5 2.5 EUR Histoires pittoresques et anecdotiques de Belfort au menu de cette visite déconcertante. Qui était le dernier guillotiné ? 11 soldats morts à l’Arsenal, pourquoi ? Le Fantômas du Territoire de Belfort ? Visiteurs, gardez votre sang froid !

A partir de 16 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

dernière mise à jour : 2022-04-04 par