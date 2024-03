CRIMES ET CHÂTIMENTS DANS le MARAIS (de la Bastille à St Paul) De la Bastille à St Paul Paris, mardi 14 mai 2024.

Le mardi 14 mai 2024

de 14h45 à 16h45

.Public adultes. payant

Montant de la participation : 17 €

Venez participée à la conférence CRIMES ET CHÂTIMENTS DANS le MARAIS (de la Bastille à St Paul) .

Dans la partie sud du Marais, nous découvrirons des places, rues et ruelles au passé souvent sombre : une forteresse abattue, des prisonniers célèbres, des cachots et sarcophages inattendus, un agent secret interlope, un tragique duel de mignons, une lance et une tour maudite, une courtisane pas tout à fait morte. Nous évoquerons aussi une marquise empoisonneuse, un roi fou brûlé, une mère qui vend son fils, des juifs disparus, un amant étranglé, et pour finir, une prison où seule la force est la loi.

De la Bastille à St Paul ANGLE PLACE DE LA BASTILLE RUE ST ANTOINE 75011

Contact : https://agedordefrance.com/?CRIMES-ET-CHATIMENTS-DANS-le,2638 +33153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance?locale=fr_FR https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance?locale=fr_FR https://agedordefrance.com/?CRIMES-ET-CHATIMENTS-DANS-le,2638

