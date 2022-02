Crime au Palais Jacques Coeur Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Crime au Palais Jacques Coeur Bourges, 25 février 2022, Bourges. Crime au Palais Jacques Coeur Bourges

2022-02-25 – 2022-02-25

Bourges Cher Réservation obligatoire Humour, suspense et comédie se mêlent au coeur du Palais Jacques Coeur où vous serez amenés au cours de votre visite privilégiée en soirée à découvrir un crime et à en trouver le coupable. +33 2 48 65 31 55 Réservation obligatoire Route Jacques Coeur

Bourges

dernière mise à jour : 2022-02-03 par ROUTE JACQUES COEUR

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Crime au Palais Jacques Coeur Bourges 2022-02-25 was last modified: by Crime au Palais Jacques Coeur Bourges Bourges 25 février 2022 bourges cher

Bourges Cher