Crime au musée : saurez-vous résoudre l’enquête ? Musée de la préfecture de police Paris, samedi 18 mai 2024.

Crime au musée : saurez-vous résoudre l’enquête ? Trois femmes sont entrées dans le commissariat pour accéder au musée en déposant leur carte d’identité. Une quatrième est entrée et passée sans donner sa carte. Le lendemain, la responsable du musée,… Samedi 18 mai, 15h30 Musée de la préfecture de police Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:30:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:30:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Trois femmes sont entrées dans le commissariat pour accéder au musée en déposant leur carte d’identité. Une quatrième est entrée et passée sans donner sa carte. Le lendemain, la responsable du musée, arrivant au musée découvre le corps sans vie de l’une d’entre elles, dans la salle de la police technique et scientifique, à côté des sièges, un pistolet browning 1900 posé sur un des sièges. Par terre, se trouvent des lunettes et un talon cassé.

Qui est donc cette jeune femme ? Qu’a-t-il bien pu lui arriver ? Un meurtre ? Mais alors qui et pourquoi ? Un suicide ?

Cette enquête proposée aux enfants est basée sur l’apprentissage des techniques d’identification des victimes et criminels en transmettant l’histoire et l’évolution de la police technique et scientifique.

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 44 41 52 50 https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/presentation/les-directions-et-services/directions-de-soutien/service-de-la-memoire-et-des-affaires-culturelles/le-musee-de-la-prefecture-de-police [{« type »: « phone », « value »: « 01 44 41 52 50 »}, {« type »: « email », « value »: « museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous/ »}] Metro (10) Maubert-Mutualité Bus : 24, 47, 63, 86, 87

© Service de la communication du cabinet du préfet de Police