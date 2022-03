Crime au Jardin de Pesselières Jalognes, 16 juillet 2022, Jalognes.

Crime au Jardin de Pesselières Jalognes

2022-07-16 – 2022-07-16

Jalognes Cher Jalognes

Des soirées délirantes où un crime est commis au cours de la visite et où les visiteurs deviennent enquêteurs. Histoire et histoire(s) se côtoient, humour et suspense s’entremêlent, véritables propriétaires ou responsables de sites se retrouvent acteurs le temps d’une soirée.

Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Humour, suspense et comédie, deux heures d’émotion garantie. Devenez enquêteur le temps d’une soirée. Découvrez un type de murder party made in Berry!

accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21 http://www.tourisme-sancerre.com/

Des soirées délirantes où un crime est commis au cours de la visite et où les visiteurs deviennent enquêteurs. Histoire et histoire(s) se côtoient, humour et suspense s’entremêlent, véritables propriétaires ou responsables de sites se retrouvent acteurs le temps d’une soirée.

Nombre de places limité, réservation obligatoire.

©otgs

Jalognes

dernière mise à jour : 2022-03-19 par