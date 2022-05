Crime au château de Sagonne

2022-08-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-12 20:00:00 20:00:00 Vous devrez faire preuve de perspicacité mais aussi de dérision pour ce moment convivial à partager en famille ou entre amis avec des inconnus. Humour, suspense et comédie mêlent Histoire et fiction pour vous mener dans les pièces du château où vous découvrirez un crime. Charge alors à vous d’interroger les suspects pour démasquer le ou les coupables. +33 2 48 65 31 55 https://route-jacques-coeur.com/agenda/crime-au-chateau-de-sagonne/ Vous devrez faire preuve de perspicacité mais aussi de dérision pour ce moment convivial à partager en famille ou entre amis avec des inconnus. Route Jacques Coeur dernière mise à jour : 2022-05-03 par

