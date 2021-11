Crime au château d’Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, 21 décembre 2021, Aubigny-sur-Nère.

Crime au château d’Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère

2021-12-21 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-21 20:00:00 20:00:00

Aubigny-sur-Nère Cher

Au cours d’une visite déjantée de la ville et du château d’Aibigny-sur-Nère, soyez amenés à découvrir un crime et à le résoudre en interrogeant les suspects. Humour, suspense et comédie se mêlent à l’histoire des lieux et vous promettent de passer 2 h de manière conviviale en famille ou entre amis. Une fois la vérité dévoilée, un verre de l’amitié sera servi.

Pass sanitaire obligatoire

routejacquescoeur@wanadoo.fr +33 2 48 65 31 55 https://route-jacques-coeur.com/boutique-billetterie/

Au cours d’une visite déjantée de la ville et du château d’Aibigny-sur-Nère, soyez amenés à découvrir un crime et à le résoudre en interrogeant les suspects. Humour, suspense et comédie se mêlent à l’histoire des lieux et vous promettent de passer 2 h de manière conviviale en famille ou entre amis. Une fois la vérité dévoilée, un verre de l’amitié sera servi.

Route Jacques Coeur

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2021-11-17 par ROUTE JACQUES COEUR