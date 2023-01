Conférence « L’Union européenne et les droits des personnes LGBTI+ » CRIJ Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Conférence participative. Ouvert à tous CRIJ 3 rue de la cholerie, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Conférence organisée par le centre EUROPE DIRECT Orléans, en partenariat avec l’asssociation GAGL 45 et le Mouvement Européen du Loiret.

Date : Vendredi 27 janvier de 18h30 à 20h30

Lieu : CRIJ, 3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans

Au programme :

· présentation du sigle et définitions

· ce que dit le droit européen

· comparaison entre les pays d’Europe,

· pensée critique de la politique d’émancipation et de la notion de coming-out,

· problèmes rencontrés à l’échelle locale,

· Questions / réponses

· Verre de l’amitié

Gratuit et ouvert à tous

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T18:30:00+01:00

2023-01-27T20:30:00+01:00

