Les défis démocratiques en Europe CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Les défis démocratiques en Europe CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde, 30 mai 2023, Bordeaux. Les défis démocratiques en Europe Mardi 30 mai, 17h30 CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde Entrée libre Vie et fonctionnement des institutions européennes, situation des pays de UE et du Conseil de l’Europe, relations internationales au-delà des frontières européennes… Les questions européennes sont au cœur de l’actualité. Les enjeux sont nombreux en termes politiques et démocratiques. Venez parler des nouveaux défis démocratiques avec des invité.e.s de choix et réfléchissez à l’Europe que vous voulez pour demain ! Avec la participation de :

-Mme Isabelle COUSTET, Cheffe de la Répresentation en France du Parlement européen ;

-Mme Emilie CHEVALIER, membre du TEAM EUROPE DIRECT

Les échanges seront animé par M Etienne MILLIEN. L’événement est organisé par l’EUROPE DIRECT Bordeaux Gironde, le Mouvement Européen France-Gironde et les Jeunes européens Bordeaux. CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde 125, Cours Alsace et Lorraine Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T17:30:00+02:00 – 2023-05-30T19:30:00+02:00

2023-05-30T17:30:00+02:00 – 2023-05-30T19:30:00+02:00 enez parler des nouveaux défis démocratiques avec des invité.e.s de choix et réfléchissez à l’Europe que vous voulez pour demain ! IMAGE LIBRE DE DROIT

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde Adresse 125, Cours Alsace et Lorraine Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde Bordeaux

CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Les défis démocratiques en Europe CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde 2023-05-30 was last modified: by Les défis démocratiques en Europe CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde 30 mai 2023 bordeaux CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde Bordeaux

Bordeaux Gironde