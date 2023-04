RALLYE VELO – BORDEAUX CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde, 14 mai 2023, Bordeaux.

L’EUROPE ÇA ROULE – Première édition du rallye vélo à Bordeaux le dimanche 14 mai 2023-

T’aimes pédaler, seul.e ou en groupe ? Pourquoi ne pas participer le dimanche 14 mai prochain au premier « Rallye vélo » organisé par l’EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde/Info Jeunes Bordeaux et Vélo-Cité ?

Il s’agit d’un rallye vélo, accessible à toutes et tous, qui a pour but de faire découvrir ou redécouvrir la métropole bordelaise sous les couleurs européennes à l’occasion du Joli Mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine et à travers les lieux financés par l’Union européenne sur le territoire.

Un carnet de route sera donné aux participant.e.s, contenant les étapes du parcours ainsi qu’un quizz qui permettra de sélectionner les heureux gagnants de remporter des lots :

-Un week-end insolite dans un gite de Nouvelle-Aquitaine ;

-pleins goodies pour équiper vos vélos.

Au programme : tour à vélo au départ de la « Maison écocitoyenne », pique-nique au Parc de l’Ermitage, quizz…..bien-être et convivialité !

Le rallye aura lieu le dimanche 14 mai 2023 à partir de 14h30 !

Les participant.e.s sont attendu.e.s à partir de 14h15 devant la « Maison écocitoyenne » (Quai Richelieu- 33000 Bordeaux)

Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 10 mai 2023 en remplissant ce formulaire : RALLYE VELO.

A ton agenda !

CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde 125, Cours Alsace et Lorraine Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T14:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

