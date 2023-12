Atelier – « Se lancer dans le streaming » CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier – « Se lancer dans le streaming » CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans, 27 décembre 2023, Orléans. Atelier – « Se lancer dans le streaming » Mercredi 27 décembre, 15h00 CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Sur inscription : par téléphone, mail ou sur place Rendez-vous le mercredi 27 décembre au CRIJ pour notre atelier « Se lancer dans le streaming » où vous pourrez notamment apprendre les bases du logiciel de streaming OBS, mais aussi repartir avec des conseils et astuces pour vous lancer ! L’atelier se déroule de 15h à 18h au CRIJ Centre-Val de Loire, 3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans.

* Atelier sur inscription par mail, téléphone ou en venant nous rencontrer directement sur place au CRIJ

CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse
3 rue de la cholerie, Orléans
Orléans 45000 Loiret
Centre-Val de Loire
02 38 78 91 78
alexandre.lecomte@ijcentre.fr

