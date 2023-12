Orléans – GAME MAKERS #8 : Atelier de discussion et d’initiation à la création de jeux vidéo CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

GAME MAKERS #08 c'est :
• Lundi 18 décembre, de 18h à 21h
• Au CRIJ, 3 rue de ma Cholerie, 45000 Orléans
• Gratuit et sans inscription.

Le monde du jeu vidéo vous intéresse ? Cet atelier est fait pour vous !

Discussions, partage, initiation à la programmation… Prenez part à ce moment convivial ouvert aussi bien aux novices qu'aux vétérans, en compagnie d'Alexandre, notre conseiller numérique !

2023-12-18T18:00:00+01:00 – 2023-12-18T21:00:00+01:00

numérique jeux vidéo

