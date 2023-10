Tournoi FC24 CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Tournoi FC24 CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans, 4 novembre 2023, Orléans. Tournoi FC24 Samedi 4 novembre, 16h00 CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse sur inscription A l’occasion de l’inauguration de son club esport, l’association Oregami organise un tournoi FC24 dans ses locaux !

Samedi 4 nov. à 16h, 3 rue de la Cholerie (locaux du CRIJ).

16 places / inscription à 5€ / tournoi solo

Inscription sur le QR CODE de l'affiche CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse 3 rue de la cholerie, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

jeu vidéo esport

