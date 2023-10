Atelier d’initialisation aux bases de l’informatique CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans, 26 octobre 2023, Orléans.

Atelier d’initialisation aux bases de l’informatique Jeudi 26 octobre, 16h00 CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Entrée libre, sur inscription

L’occasion de découvrir gratuitement les bases de l’informatique et de l’utilisation d’un ordinateur : fonctionnement d’un ordinateur et de l’environnement Windows, utilisation du clavier et de la souris, etc.

Vous aurez toutes les clés pour appréhender un ordinateur de manière sereine et sécurisée.

CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse 3 rue de la cholerie, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 78 91 78

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T16:00:00+02:00 – 2023-10-26T19:00:00+02:00

gratuit