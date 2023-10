Blabla…CV : viens créer ou améliorer ton CV ! CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Blabla…CV : viens créer ou améliorer ton CV ! CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans, 25 octobre 2023, Orléans. Blabla…CV : viens créer ou améliorer ton CV ! Mercredi 25 octobre, 16h00 CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Entrée libre, sans inscription En partenariat avec le CREPI Loiret, nous vous proposons cet

atelier, gratuit et sans inscription, pour faire le plein de conseils

pour la création ou l’amélioration de votre CV afin de valoriser au

mieux vos compétences. CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse 3 rue de la cholerie, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T16:00:00+02:00 – 2023-10-25T19:00:00+02:00

2023-10-25T16:00:00+02:00 – 2023-10-25T19:00:00+02:00 cv atelier Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse Adresse 3 rue de la cholerie, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse Orléans latitude longitude 47.899778;1.906331

CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/