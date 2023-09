Conférence-Débat : « Le Spatial : ancienne ou nouvelle frontière de l’Europe » CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans, 27 septembre 2023, Orléans.

Le Mouvement Européen est fier de vous inviter à une conférence de prestige, libre et gratuite, qui se tiendra le 27 septembre à 18H30 à Orléans, en partenariat avec le CRIJ, au 3, rue de la Cholerie. Trois intervenants feront partager leur expertise et leur vision sur le thème « le spatial : ancienne ou nouvelle frontière de l’Europe ».

Premier intervenant : monsieur Léandre Pourcelot – Médecin coordinateur des programmes de recherche internationaux, en tant que « principal investigator » pour l’étude du cœur et des vaisseaux sanguins des astronautes, lors de vols spatiaux franco et franco-américains. Il est auteur de plus de 200 publications. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur en 2016

Deuxième intervenant : monsieur Franck De Winnie – Spationaute ayant participé à la mission Yenisey (Odyssée) puis à deux missions à bord de la station spatiale internationale (ISS) en qualité de commandant, puis de 1er commandant européen de l’ISS. Il interviendra en visioconférence.

Troisième innervant : monsieur Stéphane Mazouffre – Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire ICARE à Orléans. Ses travaux de recherche se déclinent en plusieurs axes : physique de sources d’ions, technologie des propulseurs à effet Hall, nouveaux concepts en propulsion électrique, diagnostics.

Le Mouvement Européen attend avec impatience de vous accueillir à cette conférence exceptionnelle sur le rôle du spatial en tant qu’ancienne ou nouvelle frontière de l’Europe.

CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse 3 rue de la cholerie, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-09-27T18:30:00+02:00 – 2023-09-27T20:30:00+02:00

