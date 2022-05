Crieur de rue

Face au mauvais vent, la voix est la force du crieur et son cœur. Pour donner des nouvelles à toute heure, tu peux faire appel au crieur !

vendredi 9 septembre à 19h sur le marché, place Clémenceau

Gratuit

Mairie Tel : 05 49 05 01 41 Crieur de rue

