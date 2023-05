Concert – BD Zavez pas vu Mirza Rue de la Libération Criel-sur-Mer Catégories d’Évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime Concert – BD Zavez pas vu Mirza Rue de la Libération, 13 juillet 2023, Criel-sur-Mer. Spectacle jeune public univers de Nino Ferrer.

2023-07-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-13 16:00:00. .

Rue de la Libération Salle de spectacles l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Show for young audiences, universe of Nino Ferrer
Espectáculo para jóvenes en el mundo de Nino Ferrer
Show für junges Publikum Universum von Nino Ferrer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime