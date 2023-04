Festival de Atelier Arts et Loisirs Rue de la Libération Criel-sur-Mer Catégories d’Évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

Festival de Atelier Arts et Loisirs Rue de la Libération, 13 juin 2023, Criel-sur-Mer. Ouverture aux pratiques amateurs – Soirées Musique, Chant, danse, arts visuels, théâtre par les adhérents de l’association..

Jeudi 2023-06-13 à ; fin : 2023-06-16 . .

Rue de la Libération Salle de spectacles l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Opening to amateur practices – Evenings of music, song, dance, visual arts, theater by the members of the association. Apertura a las prácticas de los aficionados: música, canto, danza, artes visuales, veladas teatrales de los miembros de la asociación. Öffnung für Amateurpraktiken – Abende mit Musik, Gesang, Tanz, visueller Kunst und Theater durch die Mitglieder des Vereins. Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Rue de la Libération Adresse Rue de la Libération Salle de spectacles l'AbriBus Ville Criel-sur-Mer Departement Seine-Maritime Lieu Ville Rue de la Libération Criel-sur-Mer

Rue de la Libération Criel-sur-Mer Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/criel-sur-mer/

Festival de Atelier Arts et Loisirs Rue de la Libération 2023-06-13 was last modified: by Festival de Atelier Arts et Loisirs Rue de la Libération Rue de la Libération 13 juin 2023 Rue de la Libération Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime