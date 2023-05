Barbara « Je suis une femme qui chante » Rue de la Libération Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

Barbara « Je suis une femme qui chante » Rue de la Libération, 26 mai 2023, Criel-sur-Mer. Chant : Annie Narni

Musique : Christophe Legoix Sur réservation.

2023-05-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Rue de la Libération Scène municipale l’Abribus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Singing : Annie Narni

Music : Christophe Legoix On reservation Canto : Annie Narni

Música: Christophe Legoix En reserva Gesang : Annie Narni

Musik: Christophe Legoix Auf Reservierung Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Rue de la Libération Adresse Rue de la Libération Scène municipale l'Abribus Ville Criel-sur-Mer Departement Seine-Maritime Lieu Ville Rue de la Libération Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Rue de la Libération Criel-sur-Mer Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/criel-sur-mer/

Barbara « Je suis une femme qui chante » Rue de la Libération 2023-05-26 was last modified: by Barbara « Je suis une femme qui chante » Rue de la Libération Rue de la Libération 26 mai 2023 Rue de la Libération Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime