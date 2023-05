Lecture d’albums : les fleurs Bibliothèque, 17 mai 2023, Criel-sur-Mer.

Lecture d’albums sur le thème des fleurs, pour les enfants de 3 à 8 ans..

2023-05-17 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-17 . .

Bibliothèque Manoir de Briançon

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Reading of albums on the theme of flowers, for children from 3 to 8 years old.

Lectura de álbumes sobre el tema de las flores, para niños de 3 a 8 años.

Vorlesen von Alben zum Thema Blumen für Kinder von 3 bis 8 Jahren.

