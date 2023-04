Découverte du Mont Joli Bois Mont Joli Bois, 10 mai 2023, Criel-sur-Mer.

Découverte du Mont Joli Bois est une manifestation gratuite et adaptée aux petits comme aux grands. Proposé par le Syndicat du Bassin Versant de l’Yeres et de la Côte. Démarche de connaissance et de sensibilisation à la découverte des nombreuses espèces qui vivent au sein de nos commune pour créer un Atlas de la Biodiversité Communale..

2023-05-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-10 . .

Mont Joli Bois Rue de la Plage

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Discovery of the Mont Joli Bois is a free event adapted to children and adults. Proposed by the Syndicat du Bassin Versant de l’Yeres et de la Côte. A process of knowledge and awareness to discover the many species that live in our community to create an Atlas of Communal Biodiversity.

Descubrimiento del Monte Joli Bois es un evento gratuito apto para niños y adultos. Propuesto por el Syndicat du Bassin Versant de l’Yeres et de la Côte. El objetivo de este evento es descubrir las numerosas especies que viven en nuestros municipios y crear un Atlas de la Biodiversidad Comunal.

Découverte du Mont Joli Bois ist eine kostenlose Veranstaltung, die für Groß und Klein geeignet ist. Angeboten vom Syndicat du Bassin Versant de l’Yeres et de la Côte. Ein Versuch, die zahlreichen Arten, die in unseren Gemeinden leben, kennen zu lernen und zu sensibilisieren, um einen Atlas der kommunalen Biodiversität zu erstellen.

Mise à jour le 2023-03-25 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité