Lecture Médiathèque, 19 avril 2023, Criel-sur-Mer.

Lecture de l’album « Alice au Pays des Merveilles à l’heure du thé avec le Chapelier ».

2023-04-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-19 . .

Médiathèque Rue de la Libération

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Reading of the album « Alice in Wonderland at tea time with the Hatter »

Lectura del álbum « Alicia en el País de las Maravillas a la hora del té con el Sombrerero »

Aus dem Album « Alice im Wunderland zur Teezeit mit dem Hutmacher » vorgelesen

