Concert Jean-Jacques Petit 38 Route du Cabaret, 16 avril 2023, Criel-sur-Mer.

Organisé par l’association de sauvegarde de l’église Saint Aubin de Criel-sur-Mer.

Concert de Jean-Jacques PETIT, trompettiste.

Le public pourra apprécier le talent de cet artiste faisant « chanter » sa trompette sur des succès internationaux.

Jazz, gospel, variétés françaises, musique classique….

2023-04-16 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-16 . .

38 Route du Cabaret Eglise Saint-Aubin

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Organized by the association for the safeguard of the Saint Aubin church of Criel-sur-Mer.

Concert of Jean-Jacques PETIT, trumpet player.

The public will be able to appreciate the talent of this artist making his trumpet « sing » on international successes.

Jazz, gospel, French varieties, classical music…

Organizado por la asociación para la conservación de la iglesia de Saint Aubin en Criel-sur-Mer.

Concierto de Jean-Jacques PETIT, trompetista.

El público podrá apreciar el talento de este artista que hace « cantar » a su trompeta éxitos internacionales.

Jazz, gospel, variedades francesas, música clásica…

Organisiert von der Association de sauvegarde de l’église Saint Aubin de Criel-sur-Mer (Verein zur Rettung der Kirche Saint Aubin in Criel-sur-Mer).

Konzert von Jean-Jacques PETIT, Trompeter.

Das Publikum kann das Talent dieses Künstlers schätzen, der seine Trompete zu internationalen Hits « singen » lässt.

Jazz, Gospel, französische Varietäten, klassische Musik…

