Marché de producteurs Criel Plage Criel-sur-Mer, 8 juillet 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Marché de producteurs et créateurs animé par des concerts..

2023-07-08 17:30:00 fin : 2023-07-08 23:00:00. .

Criel Plage

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Producers’ and designers’ market with live music.

Mercado de agricultores y diseñadores con música en directo.

Markt mit Erzeugern und Kreativen, der von Konzerten begleitet wird.

Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche