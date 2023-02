Criée, port et mareyage Rue du port Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Criée, port et mareyage Rue du port, 28 février 2023, Erquy . Criée, port et mareyage Devant la grille d’entrée de la criée Rue du port Erquy Cotes-d’Armor Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée

2023-02-28 06:30:00 – 2023-02-28 08:30:00

Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée

Erquy

Cotes-d’Armor La visite guidée et commentée de la criée et du port d’Erquy sera l’occasion de découvrir les différentes étapes du parcours du poisson : de son débarquement aux étals de nos poissonneries. A partir de 6 ans.

Prévoir des vêtements chauds. Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy

dernière mise à jour : 2023-01-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Erquy Cotes-d'Armor Rue du port Devant la grille d'entrée de la criée Ville Erquy lieuville Rue du port Devant la grille d'entrée de la criée Erquy Departement Cotes-d'Armor

Erquy Erquy Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy /

Criée, port et mareyage Rue du port 2023-02-28 was last modified: by Criée, port et mareyage Rue du port Erquy 28 février 2023 Côtes-d’Armor Devant la grille d'entrée de la criée Rue du port Erquy Côtes-d'Armor Rue du port Erquy

Erquy Cotes-d'Armor