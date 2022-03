Cric crac la petite boîte à histoire Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 8 10 Maya adore fouiller dans le grenier de son papy car c’est une vraie caverne d’Ali Baba…



Il y a tout un tas d’objets mystérieux mais surtout une étrange malle posée dans un coin.



Maya décide de l’ouvrir et découvre des vieux costumes, des jouets anciens, des marionnettes…



Chaque objet a une histoire à raconter, un souvenir du passé…



Ecriture, mise en scène et jeu : Caroline Dabusco



