115 euros adhérents ou 145 euros

Musique à danser en vue de la préparation du Bal Cric Crac avec Petit Piment et le Duo Jagueneau-Robelin 1er weekend de stage : les 17&18 décembre 2ème weekend de stage : les 14&15 janvier Bal le samedi 28 janvier Horaires : les samedis de 14 à 18h ; les dimanches de 10h à 17h Auberge espagnole les dimanches midis et le soir du Bal Petit Piment et le duo Jagueneau Roblin vous invitent à découvrir des répertoires traditionnels du Poitou et de Gascogne, ainsi que des airs issus de nos compositions. Le stage sera constitué de 5 pupitres et de 6 intervenants pédagogiques (avec Camille qui assurera le pupitre violon, Arnaud, le pupitre cornemuse, Lucas, le pupitre accordéon, Benoît, le pupitre vielle à roue et enfin Florian et Léo, les percussions). Cette équipe pédagogique vous proposera différents temps d'apprentissage où vous y verrez l'acquisition du répertoire au niveau de chaque pupitre, en étudiant également les différentes caractéristiques liées au morceau comme : le style, l'interprétation, la cadence. Une autre partie du programme sera consacrée aux arrangements et aux rencontres entre les pupitres qui vous seront proposés. Final le samedi 28 janvier avec le bal à l'espace Concorde de Villeneuve d'Ascq !

