Cria Cuervos – Les mardis de la cinémathèque

Cria Cuervos – Les mardis de la cinémathèque, 3 mai 2022, . Cria Cuervos – Les mardis de la cinémathèque

2022-05-03 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-03 4 6 Pendant les années du franquisme, Ana, une fillette orpheline de 9 ans, hypersensible, grandit à Madrid dans le souvenir de sa mère, dans un présent où le passé fait constamment irruption.



Film de Carlos Saura [1976, esp, VO, 90 min]

Avec Geraldine Chaplin , Ana Torent , Monica Randall Rendez-vous les mardis de la cinémathèque. Pendant les années du franquisme, Ana, une fillette orpheline de 9 ans, hypersensible, grandit à Madrid dans le souvenir de sa mère, dans un présent où le passé fait constamment irruption.



Film de Carlos Saura [1976, esp, VO, 90 min]

Avec Geraldine Chaplin , Ana Torent , Monica Randall dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville