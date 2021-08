Cria Brest, 15 décembre 2021, Brest.

Cria 2021-12-15 – 2021-12-17 Mac Orlan 65 Rue de la Porte

Brest Finistère

Alice Ripoll compile des formes de danses multiples (passinho, break-dance, samba, dancinha, funk…) qu’elle dissèque et recompose sur scène grâce aux adolescent·es et adultes, hommes, femmes, bi et transexuel·le·s qui composent la compagnie Suave. Issu·e·s des favelas de Rio, ces neuf artistes portent en eux une énergie de vie ébouriffante.

Alternant moments de pure frénésie rythmique et accalmies, la pièce laisse voir, derrière la joie et la sensualité, un paysage plus mélancolique et heurté. L’inventivité créatrice de la pièce apparaît comme une puissante réponse à un Brésil violenté. Cria est le témoignage explosif d’une jeunesse qui, avec humour et inventivité se réapproprie et détourne les codes, les registres et les esthétiques pour célébrer la vie trop brève, l’amour, le désir et l’érotisme de la danse.

Représentations prévues :

– Mercredi 15 et jeudi 16 décembre à 19h30

– Vendredi 17 décembre à 20h30

A partir de 14 ans

Une production du Quartz.

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/CRIA.html

dernière mise à jour : 2021-08-25